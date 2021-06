Być może instalując klimatyzację w domu, nie zastanawiasz się nad dodatkowymi udogodnieniami, lecz zwracasz uwagę tylko na fakt, że w końcu będzie chłodniej. Jednak warto pamiętać, że nowoczesne urządzenia oferują znacznie więcej. W tym artykule przekonamy Cię, że warto zainwestować w model, który da Ci coś więcej niż tylko upragniony chłód w upały.

Poniżej prezentujemy Ci 3 najważniejsze funkcje klimatyzatora, które naszym zdaniem są zdecydowanym „must have”. Co więcej, wszystkie z nich znajdziesz w klimatyzatorach ANDE.

Sterowanie klimatyzatorem z aplikacji na telefon

Zastanawiasz się, po co sterować klimatyzatorem skoro wystarczy sam pilot, aby go uruchomić? Owszem do podstawowej obsługi wystarczy pilot, jednak wyobraź sobie sytuację, w której wracasz do domu po całym upalnym dniu, a Twoje mieszkanie jest nagrzane… Mając tylko pilot, możesz uruchomić urządzenie po powrocie i czekać aż pomieszczenie się schłodzi albo włączyć je wcześniej przez aplikację i wrócić już do chłodnego mieszkania.

Klimatyzatorem możemy sterować za pomocą pilota i jest to całkowicie w porządku. Jednak współczesne technologie dają możliwość zdalnego sterowania za pomocą na przykład smartfona lub tabletu. To znacznie ułatwia korzystanie z klimatyzatora i po dłuższej nieobecności w domu możemy wrócić już do schłodzonego - wystarczy, że zdalnie go uruchomimy przed przyjściem do domu.

Urządzenia ANDE posiadają wbudowany moduł WiFi, który umożliwia sterowanie urządzeniem zdalnie z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu. Wystarczy pobrać darmową aplikację AC Freedom i dodać nasze urządzenie.

Jonizacja powietrza

Czasami wydaje się, że schładzanie powietrza to jedyna cecha klimatyzatorów. Bardzo rzadko klienci myślą o jakości powietrza w domu. A może ktoś z domowników zmaga się z alergiami? Albo mieszkacie w dużym mieście, w którym jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia? Jeśli tak, to warto sprawdzić tę opcję. W trosce o zdrowie własne i najbliższych warto zadbać o dobrą jakość powietrza. Rozwiązaniem może być jonizator, który usuwa nieprzyjemny zapach i szkodliwe substancje, produkując ujemne jony, wchodząc w reakcję chemiczną z zanieczyszczonymi cząsteczkami. W ofercie ANDE wszystkie modele posiadają wbudowany jonizator powietrza. Więc nie musisz się o to martwić, jednak warto wiedzieć, że jest to bardzo przydatna funkcja.

Oczyszczone powietrze dzięki filtrom PM 2.5

Przy wyborze klimatyzatora warto sprawdzić, czy posiada wysokiej klasy filtr, a najlepiej PM 2.5 lub możliwość jego zamontowania. Dlaczego jest to tak ważne? Taki filtr skutecznie chroni przed pyłami zawieszonymi o średnicy do około 2,5 μm, które zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia są najbardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka spośród wszystkich innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr ten usuwa 99.9% PM 2.5 dzięki elektrostatycznej jonizacji. Już sami rozumiecie, dlaczego jest to tak ważne. W ofercie ANDE modele Jupiter+, HERO oraz QUEEN posiadają wbudowany filtr PM 2.5.

Odpowiadając na pytanie, czy warto zainwestować w dodatkowe opcje kiedy szukamy klimatyzatora - naszym zdaniem warto i mamy nadzieję, że udało się nam Ciebie do tego przekonać. :) Nowoczesne funkcje zapewnią wyższy poziom komfortu oraz poprawią jakość powietrza w pomieszczeniach, przez co łączymy nie tylko wygodę, ale również dbałość o zdrowie.

Zobacz najnowszy katalog:

( https://www.myande.pl/wp-content/uploads/2021/03/ANDE-katalog-2021.pdf )







Właściciel marki ANDE w Polsce:





ANG Klimatyzacja Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 26,

32-085 Modlnica

tel. (12) 398 07 00

bok@myande.pl

www.myande.pl







Znajdź nas na:



***

Klimatyzatory ANDE cechuje najwyższa jakość wykonania, dbałość o każdy detal, design zaprojektowany przez renomowane biura projektowe z Japonii. Podzespoły czołowych producentów: Hitachi, Mitsubishi Motors, Toshiba, LG, Nichicon, GMCC, Highly, Zhipu, Renesas, Welling są wytwarzane w najnowocześniejszych fabrykach klimatyzacji 2.0.