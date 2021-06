Rozchwytywany model klimatyzacji ANDE Jupiter+

JUPITER + Skąd taka popularność?

JUPITER + to mocno zaawansowany model, który posiada wszystkie cechy nowoczesnych klimatyzatorów m.in.: możliwość zdalnego sterowania za pomocą telefonu z dowolnego miejsca z dostępem do internetu, filtr przeciw kurzowy, jonizator, czy nawiew w czterech kierunkach. Ponadto urządzenie charakteryzuje się wysoką klasą energooszczędną A++. Oznacza to, że użytkownicy mogą cieszyć się optymalną temperaturą powietrza bez wyraźnego skoku rachunków za prąd. Te i inne cechy sprawiły, że to właśnie ten model zyskał zaufanie wielu klientów.





Wbudowany jonizator Cold Plasma

W pomieszczeniach biurowych i prywatnych salonach najczęściej nie brakuje sprzętu RTV. Ten natomiast generuje nieprzyjazne człowiekowi jony, które zaburzają równowagę panującą w pomieszczeniu. Klimatyzatory ANDE posiadają wbudowany jonizator, który nie tylko ją przywraca, ale zapewnia również dodatkową ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi i nieprzyjemnym zapachem.

Śpij spokojnie i pracuj w skupieniu

Klimatyzatory JUPITER+ powstał z myślą o zastosowaniu domowym i biurowym. Jego praca musi więc zapewniać warunki do spokojnego wypoczynku lub wytężonej pracy umysłowej. Niezbędne jest więc ciche działanie. W nowych modelach głośność wynosi 19 dB!

Natomiast jeśli obawiasz się, że klimatyzator będzie głośny w nocy? Nic bardziej mylnego. Urządzenie zostało wyposażone w tryb "silence", który zapewnia cichą pracę i inteligentne podtrzymywanie temperatury przez całą noc.

Postaw na zdrowie i czyste powietrze

Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany technologicznie filtr przeciw kurzowy

High Density, oczyszczający powietrze filtr PM 2.5, który usuwa do 99.9% szkodliwych mikrocząsteczek, mogących się przedostawać do górnych dróg oddechowych oraz płuc.

Ponadto producent oferuje możliwość dokupienia dodatkowych filtrów m.in. filtr z aktywnym węglem, filtr 3in1, filtr z witaminą C, czy filtr z jonami srebra.

Wysoka jakość i komfort - nawiew 4D i pozłacane lamele

Model JUPITER + posiada nowoczesne funkcje zapewniające wyższy komfort i bezpieczeństwo. Wśród nich można wymienić na przykład nawiew 4D oraz pozłacane lamele.

Cztery kierunki nawiewu powietrza (4D AIR FLOW), zapewniają równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu i jeszcze wyższy poziom komfortu.

Powierzchnia wymienników ciepła w obu jednostkach (wewnętrznej i zewnętrznej) pokryta jest pozłacaną warstwą, co pozytywnie wpływa na żywotność klimatyzatora i zwiększa jego odporność na korozję, utlenianie oraz rozwój bakterii.

Wbudowane WiFi i wyświetlacz LED

Wszystkie klimatyzatory ścienne/pokojowe wyposażone są w moduł WiFi, Łączą się one z inteligentnym terminalem, który umożliwia sterowanie również z sieci zewnętrznej. Pozwala to użytkownikowi na zdalne kontrolowanie parametrów pracy urządzenia przez smartfon lub tablet z dowolnego miejsca, w którym się znajduje.

Temperatura zadana jest wyświetlana na klimatyzatorze w nieinwazyjny, ale widoczny sposób, umożliwiając jej podgląd w dowolnym momencie. Jasność wyświetlacza dostosowana jest do intensywności światła w pomieszczeniu, gwarantując komfort użytkowania oraz widoczność temperatury w każdych warunkach.

Nowoczesny design i zaufana marka

Klimatyzatory ANDE cechuje najwyższa jakość wykonania, dbałość o każdy detal, design

zaprojektowany przez renomowane biura projektowe z Japonii, a produkcja urządzeń opiera się o podzespoły czołowych producentów: Hitachi, Mitsubishi Motors, Toshiba, LG, Nichicon, GMCC, Highly, Zhipu, Renesas, Welling, które wytwarzane są w najnowocześniejszych fabrykach klimatyzacji 2.0

Bardzo niska awaryjność produktów marki ANDE skłoniła producenta do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez dodatkowych wyłączeń, co znacznie podnosi zadowolenie Klientów z urządzeń chłodzących.

Szybkie grzanie i chłodzenie

Szybkie grzanie i chłodzenie to podstawowe parametry, na których zależy użytkownikowi klimatyzatorów, a marka ANDE zadbała, aby były one na światowym poziomie. Pełna moc chłodzenia osiągana jest już po 30 sekundach, a pełna moc grzania już po 60 sekundach, co gwarantuje natychmiastowy komfort przebywania w każdym pomieszczeniu.

Ponadto zastosowanie grzałki tacy ociekowej zabezpiecza sprzęt przed oblodzeniem wymiennika ciepła. Wpływa to na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach do -20°C.







