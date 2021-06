Kiedy czyścić klimatyzator?

Na początku przypomnimy, jak działa klimatyzacja. Choć to prosty mechanizm, to świetnie obrazuje, dlaczego tak ważna jest konserwacja i czyszczenie sprzętów chłodniczych. Urządzenie pobiera powietrze z zewnątrz budynku, które następnie przepływa przez klimatyzator oraz system filtracji, a potem chłodzi je do określonej przez użytkownika temperatury. Na koniec schłodzone powietrze zostaje wtłoczone do pomieszczenia.

Warto pamiętać, że klimatyzator, który nie jest czyszczony regularnie, nie tylko może mieć krótszą żywotność, ulegać awarii, ale również może nawet zwiększać ilość kurzu w naszym domu.

Zaniedbane klimatyzatory działają mniej efektywnie. Nie czyszczą dokładnie wszystkich znajdujących się w powietrzu drobnoustrojów, pyłków, czy bakterii, a te mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Wymiana i czyszczenie filtrów

Filtry, przez które przechodzi powietrze w klimatyzatorze, wymagają regularnego czyszczenia lub wymiany. To właśnie ta część klimatyzatora jest najbardziej narażona na zabrudzenia. W klimatyzatorach ANDE zamontowane są filtry wielokrotnego użytku. Przy bardzo częstym użytkowaniu zaleca się mycie ich co 2 tygodnie.

Klimatyzatory ANDE dla ułatwienia posiadają funkcje automatycznego oczyszczania, a także system wysyłający komunikaty, które przypominają o konieczności czyszczenia filtrów. Każdy zapominalski niech rozważy tę opcję.

Codzienna pielęgnacja

Choć to może wydawać się banalne, ale codzienne dbanie o nasz klimatyzator z pewnością może przysłużyć się do przedłużenia jego żywotności. Pierwszy punkt to obsługa klimatyzatora zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Niby oczywiste, ale warto o tym pamiętać.



Punkt drugi to regularne czyszczenie zewnętrznych elementów jednostki chłodzącej. Na urządzeniu, jak na wszystkich innych sprzętach i meblach w domu osadza się kurz. Warto zatem codziennie lub co kilka dni przetrzeć zewnętrzną część obudowy klimatyzatora suchą szmatką.

Profesjonalny przegląd

Klimatyzatory są urządzeniami, które wymagają regularnej kontroli i konserwacji przez specjalistyczny serwis. Podobnie jak z klimatyzacją w samochodzie, którą przecież sprawdzamy przed każdym sezonem letnim. Tak samo urządzenia chłodzące w domu powinno się poddawać 2 razy do roku konserwacji i czyszczeniu. Profesjonalni serwisanci są w stanie sprawdzić wszystkie parametry chłodzenia oraz grzania. Taka konserwacja urządzenia może zapobiec niespodziewanym usterkom i poprawić efektywność sprzętu.

Z całą pewnością zalecamy regularne kontrole przez serwis - lepiej zapobiegać, niż potem wydawać znacznie większe pieniądze na naprawdę usterek.







Sprawdź modele marki ANDE: katalog.

( https://www.myande.pl/wp-content/uploads/2021/03/ANDE-katalog-2021.pdf )







Właściciel marki ANDE w Polsce:





ANG Klimatyzacja Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 26,

32-085 Modlnica

tel. (12) 398 07 00

bok@myande.pl

www.myande.pl

Znajdź nas na:

***

Klimatyzatory ANDE cechuje najwyższa jakość wykonania, dbałość o każdy detal, design zaprojektowany przez renomowane biura projektowe z Japonii. Podzespoły czołowych producentów: Hitachi, Mitsubishi Motors, Toshiba, LG, Nichicon, GMCC, Highly, Zhipu, Renesas, Welling są wytwarzane w najnowocześniejszych fabrykach klimatyzacji 2.0.